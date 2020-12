Magdeburg hat eine neue Straßenbahnstrecke. Am Mittwochmorgen wurde der Regelverkehr für die neu gebauten Gleise im Süden der Stadt freigegeben. Die neue Strecke wurde nach knapp zwei Jahren Bauzeit eröffnet und führt über Warschauer und Raiffeisenstraße zur Leipziger Straße beziehungsweise Wiener Straße. Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) sprach in einer Mitteilung der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) von einem "herausragenden Verkehrsprojekt". "Die Stadtteile rücken näher zueinander und ein weiterer Schritt in Richtung Mobilitätswende in Magdeburg ist geschafft."