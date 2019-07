Der marego-Verbund deckt die Gebiete um Magdeburg, den Salzlandkreis, die Börde und das Jerichower Land ab. Hier werden die Preise für alle Angebote zusammen um durchschnittlich 2,3 Prozent steigen. Allerdings gibt es unterschiedlich starke Erhöhungen zu den verschiedenen Angeboten. So ändern sich die Preise für Einzel- und Tageskarten in Magdeburg nicht . Im Umland werden Einzelfahrten jedoch zwischen 10 Cent und 20 Cent teurer. Für Wochen und Monatskarten steigen die Preise je nach Reiseentfernung ebenfalls zwischen 10 Cent und 20 Cent pro Tag.

Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund ist sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Sachsen aktiv. In Sachsen-Anhalt umfasst das Gebiet die Stadt Halle, den Saalekreis und den Burgenlandkreis. Ab 15. Dezember auch die S-Bahnen und Regionalzüge nach Dessau-Roßlau und die Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg. Änderungen gibt es zum einen in Halle zu verzeichnen. Dort steigen ab Donnerstag die Preise für Einzelfahrkarten um 10 Cent. Auch Wochen-, Monats- und Abo-Preise ziehen geringfügig an.