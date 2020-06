"Fahrverbot Tag und Nacht. Wer soll schlafen bei dem Krach?" mit diesen Zeilen besingt der Musiker Hausfreund Semanski die Eröffnung des Buckau-Ladens in der Magdeburger Innenstadt, während ein Dutzend Gäste darauf warten, dass sich die Tore öffnen. Mit seinem Lied trifft der Musiker wohl den aktuellen Nerv vieler Buckauerinnen und Buckauer. Denn das Viertel, das für seine lebendige Kunst- und Gewerbeszene bekannt ist, zeichnet sich momentan vor allem durch eines aus: eine riesengroße Baustelle. Die Sperrung der Schönebecker Straße macht einen Besuch in Buckau zur Herausforderung – den kleinen Läden und Ateliers bleibt dadurch die Kundschaft weg.

Um das zu ändern, ist Buckau jetzt temporär in die Innenstadt gezogen – in Form eines Stadtteilladens in der Ernst-Reuter-Allee. Hinter diesem Projekt steckt ein Anfang des Jahres gegründeter Verein.



Der Vereinsvorsitzende Ingmar Schwan betont: "Wie viele Gewerbetreibende und Künstler es in diesem Stadtteil gibt, das ist uns selbst erst bei den Vereinstreffen aufgefallen. Den vielen Kleinstunternehmen wollen wir eine Möglichkeit bieten, sich zu präsentieren und der Stadt zu zeigen, dass in Buckau in den letzten Jahren viel passiert ist."Finanzielle Unterstützung gab es von der Stadt, den Magdeburger Verkehrsbetrieben und den Städtischen Werken Magdeburg.