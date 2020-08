Die Magdeburgerin Ulrike G. hat ihr Kind zwar gerade erst geboren, trotzdem kann sie sich schon jetzt über einen Kitaplatz in Magdeburg freuen. Denn schon in der Schwangerschaft hatte sie sich um den Platz gekümmert und sich bei der Stadt informiert.

Ulrike G. hat sich schon während ihrer Schwangerschaft im Elternportal angemeldet. Bildrechte: MDR/Vesile Özcan

Über das Elternportal können sich Eltern ein Jahr im Voraus für einen Betreuungsplatz anmelden. Dabei können sie drei Wunscheinrichtungen eingeben. Das hat auch Ulrike G. gemacht. Gleich am 1. August hat sie ihre Wunschkitas im Elternportal ausgesucht. Das war an einem Samstag, die Zusage kam gleich am Montag.



Ulrike G. erzählt vom Ablauf des Verfahrens: "Der Bearbeitungsstatus hat sich relativ schnell bei allen dreien zu 'in Bearbeitung' geändert. Dann lief alles maschinell ab. Von einer Kita kam ein Vertragsentwurf und ein paar Minuten später hat sich der Status auf 'Vertrag bearbeitet und Bedarf gedeckt' verändert. Bei den anderen beiden Kitas stand dann da, dass die Anfrage storniert wurde".