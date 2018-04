Der branchenunabhängige Mindestlohn in Deutschland beträgt derzeit 8,84 Euro. Bildrechte: dpa

Hintergrund: Mindestlohn Mit dem branchenunabhängigen gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro liegt Deutschland im europäischen Vergleich im Mittelfeld. So lag der Wert Anfang 2018 für Luxemburg etwa bei 11,55 Euro, in Frankreich bei 9,88 Euro, in Spanien bei 4,46 Euro und in Polen bei 2,85 Euro. Europäisches Schlusslicht ist Moldawien mit 0,68 Euro Mindestlohn pro Stunde. Außerhalb Europas werden beispielsweise in Australien umgerechnet 12,42 Euro gezahlt, in den USA hingegen 6,42 Euro.



In Sachsen-Anhalt waren 2014 laut Statistik 34,1 Prozent der Beschäftigten von Mindestlohn betroffen. Das ist der zweithöchste Wert im deutschlandweiten Vergleich. Eine höhere Mindestlohn-Quote bestand nur in Thüringen – mit 34,9 Prozent. In Berlin waren zur gleichen Zeit 24,3 Prozent, in Bayern 18 Prozent und in Hamburg 11,6 Prozent der Arbeitnehmer vom Mindestlohn abhängig. Quellen: statista / WSI (Mindestlohndatenbank), IAQ Uni Duisburg-Essen