"Together": Das Kulturhauptstadt-Motto der bulgarischen Stadt Plovdiv Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Die EU-Kontrolleure werden zufrieden sein, wenn sie in Plovdiv schauen, was aus den europäischen Fördermitteln geworden ist. Die Innenstadt mit der belebten Einkaufsstraße ist auf dem Niveau westeuropäischer Metropolen saniert. In den großen Parks der Stadt plätschern Wasserspiele, abends illuminiert mit modernster LED-Technik. Ein Heer von Straßenfegerinnen, Parkwächtern und Denkmalputzern ist unterwegs, um die kleinsten Schnipsel oder Flecken aus dem Stadtbild zu tilgen.

Ähnlich wie Magdeburg wurde auch Plovdiv von einem Herrscher gegründet. Der makedonische König Philipp, der Vater von Alexander dem Großen, eroberte die Siedlung und baute sie dann zu einer antiken Stadt aus: Philippopolis. Während auf dem Flecken, der später Magdeburg werden sollte, allenfalls ein paar germanische Hütten zu finden waren, feuerten im damaligen Philippopolis Tausende Zuschauer in der Arena die Gladiatoren bei ihren blutigen Kämpfen an. Die Stadt war reich, auch wegen ihrer günstigen Lage und des fruchtbaren Umlands.

Als Europäische Kulturhauptstadt setzt Plovdiv stark auf diese antiken Traditionen. Was seit mehr als tausend Jahren unentdeckt im Untergrund der Stadt schlummerte, wird nun frei gelegt, auch eine Folge des Baus neuer Straßen und Brücken.

Plovdiv spielt in einer anderen Liga als Magdeburg

Fußgänger in der Innenstadt von Plovdiv Bildrechte: MDR/Uli Wittstock Magdeburgs Bewerbungsspruch "Raus aus der Leere" wäre für Plovdiv allerdings nur schwer nachvollziehbar. Die Stadt ist voller Menschen und das bis zum späten Abend. Einkaufszentren gibt es nicht, auch nicht am Stadtrand, dafür eine Vielzahl von kleinen Läden, Kaffees, Boutiquen, die eben jenes Stadtgefühl des Schlenderns, Stöberns und Verweilens vermitteln, das sich ja in Magdeburg kaum einstellen mag. Dass Plovdiv auch touristisch in einer anderen Liga spielt, merkt man an der Vielzahl von Restaurants, die in Bezug auf Qualität und Service, deutlich über dem liegen, was man in Magdeburg erwarten darf.

Dennoch gibt es auch in Plovdiv eine Leere, und die ist um einiges dramatischer, als sie sich in Magdeburg zeigt. Dazu muss man die Ränder der Stadt aufsuchen, die Plattenbausiedlungen, wo inzwischen der Beton bröckelt, wo in den Unterführungen Bäume wachsen und Autowracks die Straßen säumen. Es herrscht eine Armut, wie man sie in Europa eigentlich nicht erwarten würde. Was eine abgehängte Region ist, lässt sich in diesen Vorstädten, schlimmer aber noch im weiteren Umland eindrucksvoll besichtigen.

37 Prozent der Bürger Bulgariens gelten als arm. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock Und es sind nicht nur Roma, die unter diesen unseligen Umständen leben. Zahlen belegen dies: Der Mindestlohn beträgt in Bulgarien gerademal 286 Euro, das Durchschnittseinkommen liegt bei 590 Euro – und in keinem anderen EU-Land sind die sozialen Unterschiede größer. Für umgerechnet acht Euro kann man in Plovdiv hervorragend Essen gehen. Doch für sehr viele Bulgaren dürfte so ein Restaurantbesuch unerschwinglich sein, immerhin gelten 37 Prozent der Einwohner als arm.

Magdeburg muss freundlicher und lockerer werden!