Diese Widersprüchlichkeit begegnete ihm nun wohl auch innerhalb seiner Verwaltung. In seiner Abschiedsrede sagte er, er habe nie jemanden belogen, nie Intrigen gesponnen. Nun aber würde er von Stadträten hören, sie könnten ihm nicht vertrauen. Das war offenbar zu viel für denjenigen, der so einige Beschimpfungen einsteckte im Kampf um die Sache.

Magdeburg ist schwerfällig und tickt eher konsevativ. Auch wenn zumindest zwei weitere Dezernate seit diesem Jahr von zwei Frauen geleitet werden, die vergleichweise jung sind, auf vielen leitendenden Positionen sitzen oder saßen Männer kurz vor der Rente. Sie waren es, zusammen mit ähnlich alten Stadträten, die einen sauteuren Tunnel mitten durch die Innenstadt beschlossen hatten. Und das alles in Zeiten, in denen eigentlich schnell eine Verkehrswende her müsste. Mehr Platz für Radfahrer, autofreie Zonen, eine Idee gegen das Veröden der Innenstadt und so vieles mehr.