Der Oberbürgermeister von Magdeburg, Lutz Trümper, wird 2022 nicht mehr als Oberbürgermeister antreten. Das kündigte er am Montagnachmittag während einer Stadtratssitzung an.

Trümper will demnach schon im Sommer 2021, also vor dem Ende seiner Amtszeit, in den Ruhestand gehen. Über die weiteren Hintergründe zu dieser Entscheidung, äußerte er sich in einer Videobotschaft.