In Magdeburg kommt ein Großbauprojekt nach langer Verzögerung nun voran: Am Montag ist offzieller Baustart für den neuen Strombrückenzug über die Elbe. Beim feierlichen ersten Spatenstich um 11 Uhr werden neben Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) und Landesverkehrsminister Thomas Webel (CDU) auch Vertreter der Bauunternehmen vor Ort erwartet. Zudem sind interessierte Bürger eingeladen, beim Spatenstich an der Zitadelle dabei zu sein.