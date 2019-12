Falschparker in Magdeburg "Es ist der pure Egoismus"

Zum einen ist die Frage, wie das vorhandene Personal gesteuert wird. Die Masse an Delikten haben wir in der Parkraumbewirtschaftung und deswegen ist da ab 20 Uhr Feierabend, weil es dann keine Parkscheine mehr gibt. Wir sind gerade dabei, die Verkehrsüberwachung so zu strukturieren, dass auch bis 22 Uhr der ruhende Straßenverkehr intensiver kontrolliert werden kann. Zum anderen glaube ich, wenn wir nachts um zwei in Stadtfeld "auf Jagd" gehen würden, dann gibt es einen "Aufstand" der Anwohner.

Gerd vom Baur, Leiter des ordnungsamtlichen Außendienstes der Stadt Magdeburg Bildrechte: Stadt Magdeburg Wenn ich als Staat in dem untersten Bagatellbereich – und das sind Park- und Halteverstöße rein rechtlich – so dramatisch eine Verkehrsüberwachung einleite, dann würden immer die Fragen kommen: "Was ist denn eigentlich mit den anderen Delikten?". Zum Beispiel Ruhestörungen durch Lärm: Die Menschen erwarten, dass wir nachts Lärm beenden und nicht Knöllchen schreiben.



Aber natürlich kann es nicht sein, dass nachts um zwei jemand auf einem Fußgängerüberweg steht. Auch die Polizei ist für den ruhenden Verkehr zuständig, das darf man nicht vergessen. Hier müssen jene Kräfte, die sowieso im Dienst sind, sensibilisiert werden.

Wohin können Bürger sich wenden, um Falschparker melden?

Wir haben zum einen eine Hotline, die von 6 bis 20 Uhr geschaltet ist. Da kann man den ganzen Tag anrufen. Oder sich per Mail an Ordnungsamt@magdeburg.de oder über die Melder-App an uns wenden. Wir haben also verschiedenste Wege, um solche wichtigen Informationen loszuwerden.

Was man da nicht erwarten kann und darf – das haben wir also immer wieder – dass man einen Falschparker meldet und innerhalb von fünf Minuten ist das Ordnungsamt da, egal in welchem Stadtgebiet. Das kann mal klappen, wenn zufälligerweise ein Fahrzeug des Ordnungsamtes in der Nähe ist. Wir sind ja mit GPS ausgestattet. Unsere Leitstelle kann auch sehen, wo unsere Fahrzeuge sind. Aber das ist kein Notruf. Was anderes ist es, wenn zum Beispiel die eigene Grundstücksein- und -ausfahrt zugeparkt ist, also akut, jetzt. Dann müssen wir natürlich kommen.

Auf Twitter gibt es eine kleine Community, die sich beinahe täglich mit Falschparker-Fotos an die Stadt wendet. Fließen solche Meldungen auch in die Tourenplanung der Ordnungskräfte ein?

Ja. Wir haben auch schon das Angebot gemacht, dass wir im Januar mit dem ADFC – also mit denen, die auch auf Twitter so aktiv sind – mal eine Runde fahren. Weil wir das nicht so intensiv sehen. Ich bin selbst Fahrradfahrer und fahre durch Magdeburg auf Radwegen. Ja, es kommt mal vor, aber dass ich ständig auf dem Radweg ausblockiert werde, kann ich nicht erkennen.

Wenn ich natürlich sage: "Okay, ich fahre eine oder zwei Stunden auf Radwegen" und habe dann eine Feststellung, die wird dann getwittert, und alles ist so schlimm. Es ist halt immer so eine Frage, in welcher Blase ich mich da befinde. Jene Radfahrer sehen nur das Allerschlimmste und twittern es dann. Falschparken lässt sich aber nicht verhindern. Das ist ein Massendelikt wie Fahrrad- oder Ladendiebstahl. So etwas ist nicht zu verhindern, egal was man tut. Hinnehmen und Nichtstun geht natürlich nicht. Aber man muss eine Balance finden.

Einmal im Quartal führt das Ordnungsamt gemeinsam mit der Feuerwehr eine Kontrollfahrt in Magdeburg durch. Was erhoffen Sie sich davon?