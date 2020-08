Auf einer Demonstration von Fridays for Future hat Tilsch dann den Magdeburger Felix Bosdorf kennengelernt. Die zwei haben die Idee gemeinsam weitergeführt und konnten noch Hartwig Haase, Lehrkraft für Logistik und Materialflusstechnik an der Otto-von-Guericke-Universität, für die Aktion gewinnen. Gemeinsam bilden die drei das Kernteam der Aktion und haben die Idee bei der Stadt vorgestellt.

Seit Dezember 2019 gibt es die Aktion "Otto pflanzt" offiziell. In regelmäßigen Abständen finden Treffen mit der Stadtverwaltung statt. Außerdem gibt es auch offene Treffen für Interessierte, die sich an der Aktion ehrenamtlich beteiligen möchten. Neben dem dreiköpfigen Kernteam ist bisher eine fluktuierende Gruppe von bis zu 20 Magdeburgern und Magdeburgerinnen dabei.

Die Bepflanzungen laufen in Absprache mit der Stadt Magdeburg und dem Umweltamt ab . Abhängig davon, auf welcher Fläche Bepflanzungen durchgeführt werden, gibt es Vorgaben, was genau angepflanzt werden kann. Die Stadt Magdeburg führt zudem eigene Bepflanzungen durch. Felix Bosdorf von "Otto pflanzt" erklärt: "Die Stadt pflanzt selbst 2,5 Meter große Bäume. Das ist das Projekt 'Mein Baum für Magdeburg '. Diese Bäume sind wesentlich teurer, das liegt auch daran, dass sie jahrelang in einer Baumschule aufgezogen wurden."

Zuletzt mussten in Magdeburg Bäume wegen dem Laubholzbockkäfer gefällt werden. Unter anderem deshalb ist die Pflege wichtig. Bildrechte: imago/CTK Photo

Bei "Otto pflanzt" werden nicht nur größere Bäume gepflanzt, sondern auch standortheimisches Gehölze und Sträucher, die dann die Jahre hinweg gepflegt und großgezogen werden. Das unterscheidet die Aktion von dem Projekt der Stadt. Bosdorf sagt: "Wir wollen für möglichst wenig Geld viel Biomasse schaffen".



Schon mit einer Spende von drei Euro kann man sich bei "Otto pflanzt" beteiligen. "Die meisten Kosten verlagern sich in die Pflege später. Da sind wir dabei, Konzepte zu entwickeln und arbeiten dafür mit einer lokalen Baumschule zusammen. Das Großziehen der Bäume nimmt voraussichtlich fünf bis sieben Jahre in Anspruch. Alles, was gepflanzt wird, soll regelmäßig gepflegt und angegossen werden", erklärt Bosdorf. Bisehr konnten über Crowdfunding 5.200 Euro gesammelt werden. Das Geld soll jetzt in die Bepflanzung an der Oebisfelder Straße investiert werden.