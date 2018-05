Trockenheit Niedrigwasser behindert Schiffe auf der Elbe

101 Zentimeter: Zurzeit fällt der Wasserstand an der Elbe. Bildrechte: MDR/Matthias Strauss

Eine Ursache für die niedrigen Flusspegel ist die lang anhaltende Trockenheit und Wärme. So war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes der April im Mittel der insgesamt wärmste seit Beginn der kontinuierlichen Wetteraufzeichnungen im Jahre 1881. Es habe ungewöhnliche Wärme geherrscht und deutlich zu wenig Niederschlag gegeben.



Laut dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Magdeburg lag der niedrigste Wasserstand, der am Pegel Magdeburg Strombrücke gemessen wurde, am 22. Juli 1934 bei 48 Zentimetern. Der höchste Wasserstand betrug 747 Zentimeter (gemessen am 9. Juni 2013).