Der Magdeburger Zoo soll keine Giraffen mehr züchten dürfen. Das will die Tierschutz-Organisation PETA erreichen, teilte sie MDR SACHSEN-ANHALT mit. Hintergrund ist der Tod von drei Giraffen innerhalb weniger Wochen.

Nach Angaben der Tierschutz-Organisation PETA sind die Tiere mangelhaft gepflegt worden. So sei die Blutarmut bei Giraffenkuh Femke nicht vom Pflegepersonal festgestellt worden. Auch dass Giraffenkuh Shani trächtig gewesen sei, sei lange unerkannt geblieben . Die Geburt von Giraffenkalb Johannes sei dann für den Zoo überraschend gekommen. Nach Ansicht von PETA gab es auch Mängel in der Ernährung und Pflege des Giraffenjungen. Die Tierschützer verlangen deshalb vom Zoo einen umgehenden Zuchtstopp von Rothschild-Giraffen.

Die Tierschutz-Organisation lehnt grundsätzlich eine Haltung von Giraffen in Zoos ab. Nach ihrer Einschätzung kommt es wegen der unnatürlichen Haltungsbedigungen gerade bei Giraffen häufig zu Unfällen und Stürzen , etwa wegen der engen Boxen und rutschigen, harten Böden.

Das Gesundheits-und Veterinäramt in Magdeburg weist die Kritik von PETA als unberechtigt zurück. Stadtsprecher Michael Reif sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Behörden hätten geprüft, ob sich der Zoo an das Tierschutzgesetz halte.

Der Zoo selbst teilte am Dienstagnachmittag mit, er halte die Vorwürfe von PETA für unhaltbar. "Ferndiagnosen sind fehl am Platze", sagte Zoochef Kai Perret einer Mitteilung zufolge. Im Zoo seien seit 1996 acht Giraffenjungtiere erfolgreich aufgewachsen. "Die Tierpfleger, Zoologen und Tierärzte des Zoo Magdeburg besitzen jedes fachliche Wissen zur Handaufziucht von Huftieren – auch von Giraffenkälbern", so Perret weiter. Giraffenkuh Femke etwa habe keine Anzeichen einer Krankheit erkennen lassen. Die Giraffenzucht im Zoo werde fortgesetzt, sagte Perret.