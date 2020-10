Mit Büchern aus DDR-Zeiten Peter Sodann eröffnet Literaturcafé in Magdeburg

Hermann Kant, Wolfgang Schreyer, Maxim Gorki, Theodor Fontane. Dazwischen auch ausländische Schriftsteller. Manche Bücher wirken ungelesen, andere sind abgegriffen. Sie alle stammen aus DDR-Verlagen, von denen es mehr als 250 gab. Und sie stammen aus dem Fundus von Peter Sodann. Der Schauspieler und Regisseur hatte bereits Anfang der 1990er-Jahre begonnen sie zu retten, als - wie er sagt - mit der Wende nicht nur die DDR-Geschichte, sondern auch ihre Bücher entsorgt wurden. Daraus wurde eine Lebensaufgabe für ihn. Insgesamt 1.500 Bücher stehen in der neu eröffneten "Bücherkiste" von Peter Sodann in Magdeburg. Viele weitere liegen noch im Lager. Insgesamt sollen es rund 300.000 sein. Aktuell sichten freiwllige Helfer die Vielzahl von Büchern, um zu schauen, welche es als nächstes in die Regale der Bücherkiste schaffen.

Peter Sodanns Liebe zu Büchern kommt aber nicht von ungefähr. "Mein Vater hatte mir vor Schulbeginn schon das Lesen beigebracht, bevor er dann in den Krieg gezogen ist", erklärt Sodann. So hätte der heute 84-Jährige bereits mit fünf Jahren lesen können. Bis heute habe Sodann fast vier Millionen Bücher gesammelt. Angefangen hat das Sammeln im "neuen theater halle", welches er zwei Jahrzehnte geleitet hat. Inzwischen schicken die Leute jeden Tag Bücher an Peter Sodann, weil sie keinen Platz haben oder ihren Haushalt etwas auflösen.

Anlässlich der Eröffnung der neuen Kulturstätte würdigte Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) am Mittwoch in Magdeburg die kulturellen Verdienste des Schauspielers und Regisseurs Peter Sodann. Er habe sich im Laufe seines Lebens herausragend um die Kultur bemüht, sagte Robra. Durch seine Tätigkeit an großen Bühnen habe Sodann "die Theaterlandschaft in Mitteldeutschland in hohem Maße mitgeprägt". Auch in Magdeburg habe er nun Spuren hinterlassen. Robra verwies zudem auf das "neue theater" in Halle und die Entwicklung der dortigen Kulturinsel.