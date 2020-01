Stadtrat hat entschieden Planungen für Stadtmarsch-Bebauung in Magdeburg können weitergehen

Hauptinhalt

In Magdeburg wird weiter geprüft, ob am Kleinen Stadtmarsch ein neues Wohnviertel entstehen kann. Das ist das Ergebnis der Stadtratssitzung am Donnerstag. Gartenpartei und Tierschutzallianz wollten die Pläne stoppen.