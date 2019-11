In einer Wohnung in Magdeburg hat die Polizei am Dienstag Waffen sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, fanden sie eine große Anzahl Waffen und Munition aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Die Ermittler fanden auch Granaten und Minen. Ob es sich bei den Funden um scharfe Munition handelt, müsse das Landeskriminalamt noch untersuchen, hieß es von der Polizei. Wären die Waffen scharf, so wäre das ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.