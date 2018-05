Die Polizei in Magdeburg kritisiert nach einem mutmaßlichen Hundeangriff auf einen Syrer, dass Menschen ein Handyvideo im Internet veröffentlicht haben. Sprecherin Beatrix Mertens sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das sei kontraproduktiv, da es anschließend Spekulationen gebe und das Geschehen nicht in dem richtigen Zusammenhang dargestellt werde. Es sei immer besser, das Material den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung zu stellen.

Mertens betonte, grundsätzlich könnten Handyfotos und Videos die Ermittlungsarbeit sehr unterstützen. Damit sei es möglich, Straftäter zu identifizieren und später in die Öffentlichkeitsfahndung zu gehen. Sie müssten immer in einen Kontext gebracht sowie mit Aussagen und der Spurenlage abgeglichen werden.

Vor mehr als einer Woche sorgte die Meldung für Schlagzeilen: Ein Mann soll in einer Parkanlage am 13. Mai einen Syrer in den Schwitzkasten genommen und seine Hunde auf ihn losgelassen haben. Der Syrer kam mit Bissverletzungen in ein Krankenhaus. Ein paar Tage später war ein Video aufgetaucht, das Zweifel an der Darstellung der Abläufe nährte. Das Video hatte den Eindruck erweckt, der Syrer und andere Personen hätten den Hundehalter angegriffen. Außerdem hatte der Hundehalter seinerseits Anzeige gegen den Syrer erstattet, wegen Körperverletzung. Bei ihm seien Schnittwunden gefunden worden.