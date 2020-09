Magdeburg-Rothensee Polizei löst rechtsextreme Boxveranstaltung auf

Die Polizei hat am Samstagvormittag eine Boxveranstaltung aus der rechtsextremen Szene mit einem Großaufgebot frühzeitig beendet. In Magdeburg-Rothensee ließen die Einsatzkräfte den Boxring abbauen und beschlagnahmten ihn. Die Veranstaltung hatte bisher in Sachsen stattgefunden und war dort im vergangenen Jahr verboten worden.