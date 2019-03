In Magdeburg-Ottersleben hat die Polizei am späten Samstagabend eine Rechtsrock-Party aufgelöst. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, waren an dem Großeinsatz rund 50 Kräfte der Bereitschaftspolizei und des regulären Streifendienstes im Einsatz.

Nach Angaben der Polizei haben an der Veranstaltung rund 40 Personen teilgenommen. Einige von ihnen verhielten sich der Polizei gegenüber aggressiv. Ein 45-Jähriger behinderte den Einsatz so sehr, dass er kurzzeitig gefesselt werden musste. Verletzt wurde aber niemand, so die Polizei. Die Privatparty hat in Zelten auf einem Privatgelände stattgefunden. Der Mann, dem das Gelände gehört, sei polizeibekannt.