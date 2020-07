Das Feuer in einer Shisha-Bar am Montag in Magdeburg ist absichtlich gelegt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, weisen die Spuren eindeutig auf Brandstiftung hin. Es gebe Hinweise auf einen politischen Hintergrund. Daher ermittele jetzt der Staatsschutz. Es würde nach Zeugen gesucht. Dabei geht es darum, ob Personen oder Fahrzeuge gesehen wurden, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten.