Wieviel Zivilcourage in einem selber steckt und ob man in bestimmten Situation angemessen handelt, kann man auf der Seite "Zivile Helden" testen. Informationen und Tipps zum Thema gibt es auf der Seite "Aktion Tu was". Dabei werden auch Fragen zum gesetzlichen Versicherungsschutz geklärt und wozu jeder Einzelne im Notfall verpflichtet ist und was Zivilcourage überhaupt heißt. Auf der Homepage von "Polizei für dich" wird erklärt, was eine Unterlassene Hilfeleistung ist.