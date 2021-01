Bereits seit zwei Jahren gibt es in Magdeburg die Aktionswoche in Erinnerung an die Zerstörung Magdeburgs. Die Aktionswoche geht dabei immer bis zum 27. Januar – dem Tag, an dem im Jahr 1945 das Konzentrationslager Auschwitz befreit wurde. Mahnwachen an verschiedenen historischen Plätzen in Magdeburg erinnern an die Verbrechen der Nazis.