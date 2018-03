Früh aufstehen heißt es derzeit für Lea, jeden Morgen. Um 6:30 Uhr werden in der Kaserne im Stadtbezirk Magdeburg-Prester die Autos beladen. Eine Lehrstreife steht auf dem Plan, das heißt: Fahrzeuge kontrollieren. Heute dürfen Lea und die anderen Zweitsemester zum ersten Mal allein agieren. Ausbilder Andreas Pöschel guckt nur noch, dass sie alles richtig machen und steht für Fragen parat.

Lea Mucke aus Barby ist eine von 700 angehenden Polizisten, die derzeit an der Fachhochschule Aschersleben ausgebildet werden. Nie wurden in Sachsen-Anhalt so viele Polizisten ausgebildet wie jetzt. Die Schule platzt aus allen Nähten. Derzeit ablsolvieren Lea und ihre Studienkollegen ein Praktikum bei der Landesbereitschaftspolizei in Magdeburg.

Waffen, Warnwesten, Kellen

Zuerst werden die Waffen geholt, die sonst gut verschlossen bei der Bereitschaftspolizei liegen und die Autos beladen mit Kegeln, Warnwesten, Kellen. Der Ausbilder steuert den Bully in ein Magdeburger Industriegebiet. Lea darf heute vorn rechts sitzen, die anderen nehmen hinten Platz.

An einer Kreuzung bauen die Studierenden die Kegel auf. Leas Kollege Lucas postiert sich mit der Kelle hinter der Kreuzung. Ausbilder Pöschel stellt sich neben ihn. "Den nicht", sagt er zu seinem Schüler. "Den!" Lucas hebt die Kelle, ein dunkler Kleinwagen wird langsamer, fährt in die Seitenstraße. Dort stehen schon Lea und ein anderer Student.

"Guten Morgen, Lea Mucke, Landesbereitschaftspolizei", sagt Lea mit fester Stimme, als sie an das Auto herantritt. "Wir führen eine allgemeine Verkehrskontrolle durch, bitte Führerschein und Fahrzeugpapiere." Ein Auto nach dem anderen fährt an den Kontrollpunkt, die Fahrzeugführer zeigen Warndreieck, Verbandskasten, Warnweste, schalten Abblendlicht und Bremslicht ein. Fast alle folgen den Anweisungen der jungen Polizisten geduldig. Einzig ein Autofahrer macht seinem Unmut Luft, so dass Andreas Pöschel ihn energisch zur Vernunft rufen muss.

Lea ist ein bisschen aufgeregt

Übungskontrolle am Bürger – alles klappt. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis "Es ist ein komisches, aber auch ein schönes Gefühl, vor dem Bürger zu stehen und umzusetzen, was wir bis jetzt gelernt haben", sagt Lea und gibt zu, noch ein bisschen aufgeregt zu sein. Doch mit jeder Kontrolle kommt mehr Sicherheit.



Ausbilder Pöschel ist mit seinen Schülern zufrieden. Nach jedem Fahrzeug gibt er noch ein paar Hinweise, wertet aus, was gut war und, wenn nötig, was noch besser gemacht werden kann. Er ist mit seinen Zöglingen zufrieden: "Vom ersten Tag bis heute ist schon eine Steigerung zu sehen", sagt er. "Sie können schon ein Fahrzeug allein kontrollieren. Nur bei Verstößen müssen sie noch einmal mit dem Ausbilder sprechen." An solchen Verstößen stellen Lea und die anderen Studierenden heute nur abgelaufene Verbandskästen fest. Da bleibt es beim Hinweis, ein Strafgeld muss niemand zahlen.

Nächste Station: Fußballspiel

Noch bis Ende Mai werden Lea und die anderen Zweitsemester in der Bereitschaftspolizei sein. Im April werden sie auf die Hundertschaften aufgeteilt und sie bei den Einsätzen verstärken. Dann werden die Studenten bei Fußballspielen, am letzten Schultag und auch Himmelfahrt die blauen Uniformen mit den dunklen Overalls der Bereitschaftspolizei tauschen und möglicherweise auch die eine oder andere brenzlige Situation erleben. Dass das dazu gehört zum Polizeiberuf, war allen klar. Bis jetzt hat dennoch keiner das Gefühl, den falschen Beruf ausgewählt zu haben.

