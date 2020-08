Eine Pressekonferenz mit klatschendem Publikum, das ist ungewöhnlich. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf

Um für eine Demonstration am Samstag in Magdeburg einzuladen, hat die Gruppe "Querdenken-391" am Mittwoch eine Pressekonferenz veranstaltet. Fragen über den Inhalt der Demo waren aber nicht gewünscht. Zitate der Veranstalter sollten die Medienvertreter noch mal freigeben lassen – obwohl sie die Konferenz als Video selbst ungekürzt ins Netz gestellt haben.

Eigener Kameramann und klatschendes Publikum

Etwa 20 Menschen versammeln sich am Mittwoch um 11 Uhr in Magdeburg auf einer Wiese neben dem Rathaus. Eine gelbe Warnweste mit Aufschrift "Presse" ist bereits von weitem erkennbar. Beim Näherkommen wird auch das kleiner gedruckte "Querdenken-391 Magdeburg" sichtbar. Als "Presse" gekennzeichnet, ist der eigene Kameramann der Vereinigung.

Als Ansprechpartner für die Medien präsentiert sich dann ein Mann in weißem Hemd, der zwischen vier anderen Personen an einem kleinen Tisch in der Mitte Platz nimmt und sich als Andreas Martin vorstellt. Zudem ist zur Pressekonferenz im Freien ein Publikum anwesend – offensichtlich Freunde und Bekannte der Veranstalter, die die aufgestellten Bierbänke besetzen. Vor Beginn der Pressekonferenz werden Bussis ausgetauscht. Am Ende klatschen die Zuschauer, wie bei einer Kundgebung.

"Querdenker" wollen bestimmen, was berichtet wird

Andreas Martin liest im Wortlaut das Statement vor, das er vorher aufgeschrieben hat. Mehrfach weist er im Laufe der Veranstaltung darauf hin, dass Medienvertreter nur zitieren dürften, was die Veranstalter – also er und sein Team – noch einmal zur Freigabe vorgelegt bekämen.

Die Organisatoren versuchen, die Berichterstttung zu lenken. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Nur einen Satz – eine Art Kalenderspruch, der in die zweiseitige Mitteilung aufgenommen wurde – wollen die Veranstalter der Presse als Zitat ohne Freigabe erlauben. Darunter schreiben sie auf dem Handout sogar: "Zitat, welches gern 1:1 übernommen werden darf". Spätestens damit ist klar: Die "Querdenker" laden nicht zur unabhängigen Berichterstattung, sondern zu einer Belehrung für die Medien, was sie zur Demo sagen dürfen oder nicht.



Auch welche Fragen gestellt werden dürfen, legt Andreas Martin fest: Man werde Fragen zur Veranstaltung beantworten, aber nicht zum Inhalt. Und: Die Journalisten sollen die anderen Personen am Tisch bitte nicht ansprechen, sondern Fragen immer an ihn richten. Seine Podiumskollegin und -kollegen könnten selbst entscheiden, ob sie auf eine Fragen antworten wollen oder nicht.

Namentlich vorgestellt werden die anderen Personen nicht, auch welche Rolle sie spielen, bleibt unklar. Alle Journalisten werden hingegen aufgefordert, vor dem Fragestellen Name und Medium zu nennen, während der Kameramann filmt – eine Verdrehung des Prinzips Pressekonferenz und Berichterstattung.

Veranstalter können und wollen inhaltlich nicht viel sagen

Viel zu sagen haben die Veranstalter auch nicht. Die Demo findet am Samstag auf dem Alten Markt in Magdeburg statt. Erwartet werden laut Andreas Martin 800 Personen aus Magdeburg und anderen Städten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Im Anschluss sei ein Protestzug geplant. Als ein Journalist nach dem Hygienekonzept fragt, erntet er Gelächter aus den Bierbankreihen. Andreas Martin antwortet, man warte noch auf die Auflagen von der Verwaltung.

Auf die Bitte, das Motto der Demo, "Recht auf Leben", näher zu erläutern, antwortet er: Diejenigen, die bereits auf Veranstaltungen der Organisation "Querdenken" dabei gewesen seien, wüssten, um welche Themen es da ginge. Er zählt einige Stichworte auf: Impfen, Einschränkung der Grundrechte, Selbstbestimmung, Corona-Maßnahmen – "Und all diese Themen eint eins: Die finden sich wieder im eigenen Recht auf Leben. Daher das Motto", so Martin.