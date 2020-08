Ein bekanntes Problem Falschparker machen Menschen mit Behinderung in Magdeburg das Leben schwer

Sommer, Sonne, Sonnenschein hieß es einst in einem bekannten Song der 2000er. Auch in diesen Tagen bekommen wir davon nicht zu wenig: Stets über 30 Grad und die Sonne ist schon gar nicht mehr wegzudenken. Draußen ist weniger los als sonst – für die meisten heißt es ab ans kühle Nass oder zu Hause die Hitze überstehen. Doch nicht alles kann man stehen und liegen lassen – schließlich muss das Leben ja weitergehen. Katrin Gensecke hat die Nervenerkrankung Multiple Sklerose, kurz MS, – die Krankheit mit den 1.000 Gesichtern. Sie ist Landesvorsitzende der AG Selbst Aktiv in Sachsen Anhalt und engagiert sich für Menschen mit Behinderungen. Mal hat sie Spastik, mal ist sie vergesslich – aber manchmal hat sie einfach nur Probleme beim Gehen. MS ist eine Erkrankung, die sich in unterschiedlichen Symptomen äußert. Da kann ein Wocheneinkauf schnell zu einer Herausforderung werden.