Auf dem Domplatz in Magdeburg protestieren seit Donnerstagmorgen zahlreiche Landwirte mit ihren Traktoren. Viele fühlen sich zu Unrecht dafür verantwortlich gemacht, dass die Artenvielfalt in Deutschland rapide zurückgeht. Zu dem Protest hatte die Vereinigung "Land schafft Verbindung" in zahlreichen deutschen Städten aufgerufen, darunter in Münster, Bonn oder Berlin.