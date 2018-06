Im sogenannten "Dieselpanscher"-Prozess ist am Landgericht Magdeburg am Montag ein erstes Urteil gefällt worden. Einer der drei Angeklagten wurde vom Vorwurf des banden- und gewerbsmäßigen Steuerbetrugs freigesprochen. Laut Gerichtssprecher Christian Löffler konnte dem 34-jährigen Polen nicht eindeutig nachgewiesen werden, an den Vorgängen beteiligt gewesen zu sein. Der Mann ist der Finanzchef der Firma AS Gold mit Sitz in Polen, die in Burg eine Tochterfirma unterhält. Gegen die beiden anderen Angeklagten wird weiter verhandelt. Bei einer Verurteilung drohen ihnen Freiheitsstrafen zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.