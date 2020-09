Der US-Amerikaner Ezra Waxman, der am Tattag in der Synagoge war, fragt den Angeklagten, wie die Vorurteile, die dieser über Juden hat, auf ihn selbst zuträfen. Er entgegnet, es handle sich eher um generelle, gesellschaftliche Eigenschaften von Juden. Außerdem gibt er zu, er hätte die Tat wohl nicht umgesetzt, wenn er Kinder oder eine Freundin gehabt hätte.



Mehrere Anwälte der Nebenklage äußern Zweifel an der Darstellung, der Angeklagte habe sich ohne Wissen seines Umfelds radikalisiert. Ehemalige Mitschüler, Bekannte und die Schwester werden zitiert, wie sie dem Täter rassistische Äußerungen zuschreiben.



Das Gericht verliest außerdem einen Brief, den die Mutter des Angeklagten vor einem Selbstmordversuch an ihre Tochter geschrieben haben soll. Darin gibt sie der Gesellschaft und dem Staat die Schuld an der Tat ihres Sohnes und äußert ähnliche antisemitische Verschwörungserzählungen, wie ihr Sohn vor Gericht.