Der Angeklagte hatte ohne erkennbaren Grund an einer Haltestelle und in einer Straßenbahn Passanten angegriffen und schwer verletzt. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Hanns-Georg Unger

Attacke an Haltestelle und in Straßenbahn Prozess nach schwerer Körperverletzung in Magdeburg

Er hatte ohne erkennbaren Grund in Magdeburg einen Mann angegriffen und später eine Schülerin und einen Studenten am Kopf schwer verletzt. Am Landgericht beginnt jetzt der Prozess gegen den 34-jährigen Angeklagten aus Syrien wegen gefährlicher Körperverletzung.