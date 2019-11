Was sollten die Betroffenen gegen anzügliche Nachrichten oder auch Hass im Netz unternehmen?

Es handelt sich in diesem Fall um eine primitive Verknüpfung durch Worte – die Verknüpfung von Sexualität mit dem Reitsport, was für viele eine eher unbekannte Welt ist. Schlichte Gemüter, die das Reiten nicht kennen, nutzen diese Verbindung, um Aufsehen zu erregen und Emotionen auszulösen. Solche Äußerungen würde in einem direkten Gespräch wohl eher niemand sagen. Das ist eine primitive Distanzlosigkeit bei solchen Formulierungen.