In häusliche Quarantäne geschickt werden neben den Infizierten auch sogenannte Kontaktpersonen der Coronavirus-Infizierten. Das sind Personen, die mit Coronavirus-Infizierten in engerem Kontakt waren, zum Beispiel Körperkontakt hatten. Sie müssen sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden. Es besteht eine vom Bund verordnete Meldepflicht.



Die gilt – so der Wortlaut der Verordnung – wenn "der Verdacht nach dem Stand der Wissenschaft sowohl durch das klinische Bild als auch durch einen wahrscheinlichen epidemiologischen Zusammenhang begründet ist", wenn man sich also in einer Risikoregion aufgehalten hat oder Kontakt mit Infizierten hatte.