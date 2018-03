Es sollte eine normale Werbeaktion vom Sportgeschäft Intersport in Magdeburg werden. Weil Inhaber und Mitarbeiter sehr sportbegeistert sind und alle Herzen im Geschäft für die Magdeburger Vereine schlagen, denken sie sich oft spezielle Aktionen aus. Dieses Mal sollte es zehn Prozent Rabatt geben – für jeden Treffer, den der FCM im Spiel gegen Aalen erzielt. Schließlich geht die Saison zu Ende und auch das Lager muss geräumt werden. "Normalerweise geht so ein Fußballspiel ja mit 1:0 aus, oder vielleicht 2:1", sagt Sabine Große, Geschäftsführerin bei Intersport Grosse.

Die begehrten Stücke. Bildrechte: Intersport Grosse

Doch der 1. FC Magdeburg war am vergangenen Wochenende in Torschusslaune. Geschäftsführerin Sabine Große saß im Stadion und mit jedem Tor wurde ihr mulmiger zumute. "In der 13. Minute stand es 3:0 – da war ich noch ganz gut drauf und dachte, 30 Prozent, das geht, das können wir verkraften. Doch in der zweiten Hälfte war ich wahrscheinlich die Einzige im Stadion, die sich nicht mehr gefreut hat." Am Ende hat der FCM 6:1 gewonnen.