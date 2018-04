OB Trümper reagiert Nach Randale in Magdeburg: Party-Zone in Innenstadt gefährdet

Die Krawalle nach dem FCM-Spiel am Wochenende könnten ein Nachspiel haben. Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper will in der Innenstadt keine Fan-Partys mehr. Außerdem fordert er härtere Strafen für Randalierer.