Nach der angekündigten Verzögerung beim Bau des City-Tunnels in Magdeburg zeigt sich die Interessengemeinschaft (IG) Innenstadt überrascht. IG-Sprecher Arno Frommhagen teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, dass die Ankündigung von Oberbürgermeister Lutz Trümper die Gemeinschaft aus Händlern, Dienstleistern und Gastronomen "kalt erwischt" habe, obwohl sie in vielen Gremien mitwirke. Man werde in der kommenden Woche über das Thema beraten.

Frommhagen geht davon aus, dass sich das Stadtbild nach dem Tunnelbau durch massiven Leerstand dramatisch verändern wird. Besonders inhabergeführte Geschäfte werde es treffen, die jedoch für eine Stadt das "Salz in der Suppe" seien. Frommhagen verweist auf den Hasselbachplatz: Dort seien leerstehende Gewerberäume billig an Spätshops vermietet worden – was einen "Image-Untergang eines ganzen Viertels" nach sich gezogen habe.

Geschäftsschäden durch Baustelle minimieren

Die IG schlägt Maßnahmen vor, die die negativen Konsequenzen der Baustelle für Magdeburg gering halten sollen. Als Beispiele nennt Frommhagen kostenloses Parken im Innenstadtbereich ab 17 Uhr, ein neues Beleuchtungskonzept, das Kunden locken soll sowie ein Werbebudget aus Haushaltsmitteln.

Die Händler im City Carré Magdeburg merken die Auswirkungen der benachbarten Großbaustelle schon jetzt. Die Stammkunden hielten ihnen zwar weiterhin die Treue. Aber: "Die Umsätze sind deutlich zurückgegangen", sagt eine Händlerin MDR SACHSEN-ANHALT. Man habe auf das Ende der Baustelle gehofft – doch die verlängere sich nun. "Das wird für uns ganz schwierig." Eine andere Händlerin sagt: "Das ist für Magdeburg absolut schädlich." Man merke, dass zu Randzeiten, also an Samstagen und verkaufsoffenen Sonntagen, wegen der Baustelle nicht die gleiche Kundenresonanz da sei.

Bauarbeiten womöglich noch bis 2022

Die komplette Fertigstellung des Tunnels in der Magdeburger Innenstadt war für nächstes Jahr geplant. Die verantwortliche Baufirma geht nun aber davon aus, dass es erst 2022 so weit sein wird. Oberbürgermeister will das Datum nicht hinnehmen und hat daher das Projekt zur Chefsache gemacht.

Zudem wird der Tunnel deutlich teurer als geplant: Ursprünglich waren etwa 37 Millionen Euro für den Bau veranschlagt, seit November wird mit 139 Millionen Euro gerechnet.

Mehr zum Thema