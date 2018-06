Und die Debatte wird geführt. Fast 5.300 Stimmen wurden bei einer nicht repräsentativen Umfrage auf MDR SACHSEN-ANHALT.de abgegeben. Der Sprecher der IG Innenstadt, Arno Frommhagen, zeigte sich überrascht von der hohen Umfragebeteiligung und auch vom Ergebnis: Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er hätte mit einem Unentschieden gerechnet.

Auf- und Abbauarbeiten sorgen für Einschränkungen in der Innenstadt. Bildrechte: MDR/Sören Thümler Eine Befragung unter 46 der 323 IG Innenstadt Mitglieder habe aber ein ähnliches Ergebnis gebracht: Dabei sprachen sich laut Frommhagen die Mehrheit (65 Prozent) für einen anderen Veranstaltungsort aus, zum Beispiel im Stadtpark. Die IG Innenstadt hoffe auf eine gemeinsame Lösung mit dem Theater. Schließlich profitierten die Mitglieder auch von der guten Arbeit des Theaters, die Touristen anlocke. Einen konkreten Termin für ein Gespräch der IG Innenstadt mit Anrainern gibt es laut Frommhagen noch nicht. Der könne frühestens nach den Sommerferien stattfinden.

Auch von der anderen Seite des Elbufers bietet der Dom eine beindruckende Kulisse. Bildrechte: Sebastian Mokross Die Reaktionen auf die Berichterstattung spiegeln zum großen Teil das Ergebnis der Umfrage wider. Nutzer "Carsten Klatt" schreibt: "Magdeburg hat unendlich viele Veranstaltungsorte. Warum der für Touristen wichtigste Platz monatelang durch einen Wanderzirkus belegt wird, ist wohl das Geheimnis der Stadtverantwortlichen..." Auch "Michael Rohr" sagt, es gebe genug Alternativen zum Domplatz. Hier würden für viel Geld renovierte historische Gebäude verschandelt. Und das Geld für die eigentlich schönen Wasserspiele sei zum Fenster herausgeworfen. Der Nutzer "Autobahnraser" meint zu dem Thema: "Die Menschen wollen immer nur alles in Erinnerung behalten, in der Erinnerung, die ihnen die einzig liebste ist, die Einsamkeit der Straßen und Plätze; die gibt es zu verteidigen. Alles soll genau so bleiben, wie es ist. Veränderung bringt sie um."

Diskussionen um Verlegung des Ereignisses

"Frida Freiberger" kritisiert bei Facebook die Umfrage: "Ein tolles Beispiel dafür, warum Volksentscheide nicht zielführend sind. Die große Mehrheit der Magdeburger nutzt die kulturellen Angebote der Stadt leider nicht und hat wahrscheinlich noch nie ein Theater von innen gesehen. Wenn man eine Abstimmung durchführen würde, ob man alle Theater der Stadt schließen sollte, würde wohl auch die 'Mehrheit' dafür stimmen." Sie schreibt auch: "Der Domplatz wurde schon immer für Kultur und Veranstaltungen genutzt. Eine Landeshauptstadt sollte leben und mit Kultur erfüllt sein!"



"Sebastian Wilke" gibt zu bedenken, dass der Domplatz den Magdeburgern am Herzen liegt. Dass zeige die rege Umfragebeteiligung. Alle hätten ein Anrecht auf "ihren" Platz und wollten nicht ausgezäunt sein, so "Sebastian Wilke". Und "Stefan Müller" schreibt: "Nur weil sich viele User gegen die Spielstätte Domplatz aussprechen, heißt das ja noch lange nicht, dass sie sich gegen das Open-Air-Kultur-Event an sich wenden. Im Gegenteil! Die Mehrheit sprach sich ja für das "Open Air an anderer Stelle" ... aus. Ich mag den Domplatz samt Dom sehr gern, ich würde ihn deshalb auch im Sommer gern sehen - und so mancher Tourist wohl auch."

Einige Nutzer kritisieren, dass die Wasserspiele auf dem Domplatz in der Zeit des Domplatz Open Airs nicht genutzt werden können. Bildrechte: Burkhard Pitschmann Facebook-Nutzer wie "Janette Götzel" sowie "Syzzo Zenobius de Courmoulinier" regen an, eine erneute Umfrage zu starten – unter repräsentativen Kritierien. Sie stellen die Frage in die Runde, ob die Veranstaltung an anderer Stelle ebenso erfolgreich wäre und ob die Besucher auch an einen weniger zentralen Veranstaltungsort kommen würden. Auch "Doreen Sölter" fragt sich, wie Lebendigkeit und Kultur in der Innenstadt funktionieren sollen, wenn die Veranstaltung an den Stadtrand verlegt würde, wo es niemand mitbekommt.

Premiere am Freitag

Am 15. Juni ist es trotz aller Kritik so weit. Dann startet das Domplatz Open Air. In 18 Aufführungen läuft das Rock-Musical "Jesus Christ Superstar".

