Vorausgegangen war dem Treffen am Sonntag ein Versprechen, dass der Musiker dem Politiker 2011 gegeben hatte. Wenn Haseloff zum Minsterpräsidenten gewählt würde, werde er ein Konzert in der Landeshauptstadt geben. Sein Versprechen hat Hasselhoff nun eingelöst.

Kurzes Probesitzen im K.i.t.t. vor dem Konzert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei dem Wiedersehen sagte Hasselhoff mit Augenzwinkern, er sei froh, dass er Haseloff zur Wiederwahl helfen konnte und spielte damit auf ein Wahlplakat von 2011 an. Dort hatte ein Spaßvogel das Porträt von Haseloff mit dem von Hasselhoff überklebt. Der Politiker nahm es schon damals mit Humor.



Für die nächste Wahl bot sich Hasselhoff erneut als "Wahlhelfer" an. Er wolle dann ein Lied singen mit dem Titel "I found freedom" – eine Anspielung auf seinen Hit "Looking for freedom" von 1989.