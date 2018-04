Konzert in Magdeburg Fast-Namensvetter: Haseloff trifft Hasselhoff

Fotomontage: Haseloff und Hasseloff



Bei der ersten deutsch-deutschen Silvesterfeier am 31.12.1989 am Brandenburger Tor schwebte Hasselhoff in dem Korb eines Hebekrans über der feiernden Menschenmenge an der Berliner Mauer und sang das Lied "Looking for Freedom". 2011 würdigte der Ministerpräsident Hasselhoffs Verdienste rund um den Mauerfall. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT