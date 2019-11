Lisa Marie Kreutz sagt: "Ich bin laut geworden, weil ich finde, dass es einfach ein Unding ist, dass dieses Thema noch nie aufgegriffen wurde, obwohl so viele davon betroffen sind und vielleicht auch darunter leiden. Da musste jetzt einfach mal was getan werden."

Julia Hartwig ist Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei in Magdeburg. Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag

Auch juristisch können sich Betroffene gegen sexistische Nachrichten wehren. Rechtsanwältin Julia Hartwig aus Magdeburg sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "In solchen Fällen ist ein zivilrechtlicher Unterlassungsanspruch möglich und es kann natürlich auch der Straftatbestand der Beleidigung erfasst werden. Das sollte man auch auf jeden Fall tun. Dafür ist allerdings Voraussetzung, dass sich das Opfer durch die Aussage sexuell herabgesetzt fühlt. Das geht auch, wenn Sie unaufgeforderte Bilder bekommen, die einen sexuellen Hintergrund haben."

Auf die Frage, warum diese Nachrichten gerade im Netz immer häufiger vorkommen, meint die Magdeburger Rechtsanwältin, dass der Umgang mit dem Internet und die vermeintliche Anonymität oft zur Selbstdarstellung genutzt werde. Die Hemmschwelle sei im Internet geringer, hat sie beobachtet und fügt an: "Man sollte aber nicht vergessen, das Internet vergisst nie. Bilder, aber auch Artikel, sind für die Ewigkeit."

Einige Fotos der jungen Reiterin auf Instagram entsprechen aber auch einem Klischee. Lisa Marie meint dazu: "Ich poste diese Bilder, weil das für mich etwas ganz normales ist und das ist auch mein gutes Recht. Ich kann nichts dafür, wenn das andere Leute triggert. Viele triggern auch schon nackte Füße, aber wenn sich jemand dann sexuelle Gedanken dabei macht, soll er diese bitte für sich behalten." Jugendpsychologe Dr. Steffen Dauer aus Halle rät auf alle Fälle von allzu freizügigen Posts ab. Seiner Meinung nach muss aber jeder jederzeit mit blöden Kommentaren in den sozialen Netzwerken rechnen – egal, wie harmlos oder unbedeutend ein Foto auch sei.

Lisa Marie Kreutz jedenfalls will als Sportlerin wahrgenommen werden und nicht als Sexobjekt. Sie ist seit 2019 in der Weltrangliste der Juniorinnen vertreten und hat dort bereits erste Weltranglistenpunkte bekommen. Sie ist unter den jungen Reitern amtierende Hallenlandesmeisterin in Sachsen-Anhalt und auch auf den Außenplätzen amtierende Vizelandesmeisterin.