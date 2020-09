Am achten Prozesstag kamen Zeuginnen und Zeugen, die den Anschlag in der Synagoge erlebt hatten, zu Wort. Bildrechte: MDR/Max Schörm

Es ist unglaublich starkes Statement mit dem die erste Zeugin dieses Verhandlungstages endet. "Er hat sich mit der Falschen angelegt. (...) Mit dem heutigen Tag wird er mir keine Qualen mehr verursachen. Es endet hier und heute." Kurz zuvor hatte sie darüber gesprochen, dass ihr nach den Erlebnissen vom 9. Oktober 2019 eine posttraumatische Stresserkrankung diagnostiziert wurde. Geholfen habe ihr vor allem auch ihr Großvater. Ein Holocaust-Überlebender. Wie muss es sich für diese Familie nur anfühlen, wenn gleich zwei Mitglieder Opfer antisemitischer Verbrechen wurden, geht wahrscheinlich nicht nur mir durch den Kopf.

Eine vage Antwort liefert die Zeugin kurz darauf. Ihre Familie in den USA wäre von Anfang an nicht begeistert gewesen, dass sie für den Job nach Deutschland geht. Doch auch nach dem Anschlag steht für die Zeugin fest, dass sie nicht weggehen wird. Auf Hebräisch und Englisch zitiert sie einen Segensspruch und findet deutlichen Worte, die mehr an sich selbst gerichtet wirken als an uns Beobachtende: "Es endet hier und heute."

Klares Signal: Er hat nicht erreicht, was er wollte

Ein Moment, der wohl niemanden im Saal, außer einer Person, kalt lässt. Durchbrochen wird er vom lauten Applaus der Nebenklagevertreter und des Publikums. Ein Moment, der sich in Kopf und Herz einbrennt. Nicht der einzige an diesem Tag. Was am heutigen Verhandlungstag besprochen wird, ist extrem persönlich. Es geht nicht um forensische Untersuchungen und Ermittlungsergebnisse wie in der vergangene Woche.

Es geht darum, wie all jene, die sich am 9. Oktober 2019 in der Synagoge befanden und Ziel des Anschlags waren, diesen Tag erlebt haben. Und vor allem: Wie haben Sie ihn verwunden? Dass all das den Angeklagten wenig interessiert, zeigt er gleich zu Beginn noch einmal deutlich. Als die erste Zeugin erklärt, dass sie für eine jüdische Nicht-Regierungs-Organisation (NGO) arbeitet, lacht er laut auf. Er wird von der Vorsitzenden Richterin ermahnt, dass es hier nichts zu lachen gibt. Sie könne ihn auch von der Verhandlung ausschließen. Sie tut es nicht.