Die Applausfrage klärt sich dann quasi geräuschlos – nach der Aussage der ersten Zeugin. Auch sie war am 9. Oktober 2019 in der Synagoge. Auch sie richtet sehr persönliche Worte an das Gericht und alle anderen im Saal. Gibt tiefe Einblicke in die eigene Familiengeschichte. Auch sie stammt aus einer Familie Holocaustüberlebender. Sie erzählt, wie sie als Sechsjährige den 11. September 2001 erlebt hat. Ihr Vater arbeitete damals im New Yorker World Trade Center, überlebte offensichtlich nur knapp diesen Anschlag. Sie beschreibt, wie dieser Tag ihren Vater und der 9. Oktober 2019 dann sie verändert hat. Auch diese Zeugin hinterfragt die Ermittlungsarbeit des BKA, das Verbindungen zwischen anderen Attentaten wie Christchurch und Halle nicht gezogen hat. Das Fragen auf Kontakte des Angeklagten im Internet bisher nicht beantworten konnte. Die Tat einfach in keinen Kontext gestellt hat.