Der fünfte Verhandlungstag zum Halle-Attentat: "Potenziell tödliche Verletzungen"

Am fünften Prozesstag zum Attentat von Halle haben die Waffen des Angeklagten im Fokus gestanden. Ein Gutachten des Bundeskriminalamtes bescheinigte, was die Opfer und die Verletzten am 9. Oktober 2019 am eigenen Körper erfahren mussten: Der Angeklagte hatte Werkzeuge gebaut, die lebensgefährliche Verletzungen hervorrufen konnten. Außerdem ist schon jetzt klar, dass der Prozess länger dauern wird, als ursprünglich geplant.