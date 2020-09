Es ist der fünfzehnte Verhandlungstag im Prozess gegen den Halle-Attentäter. Zum ersten Mal wird über die Geschehnisse in Wiedersdorf gesprochen. Zuvor hatte der Angeklagte in Halle versucht, in eine Synagoge einzudringen, hatte eine Passantin und einen jungen Mann in einem Döner-Imbiss getötet. Er hatte auf drei Polizisten geschossen und war von diesen am Hals angeschossen worden. Trotzdem hatte er in seinem Mietwagen davonfahren können – nach Wiedersdorf, wo er am Hoftor von Jens Z. klopfte.