Halle-Attentat – Reportage zum neunzehnten Prozesstag In heller Aufruhr

Der Prozess könnte im letzten Moment gestoppt werden. Bildrechte: imago images/Jan Huebner, Max Schörm

Eigentlich war der Verhandlungstag fast vorbei. Die zwei geladenen Zeuginnen und Zeugen, ein BKA-Ermittler und Karolin Schwarz, eine Expertin für Rechtsextremismus, waren gehört wurden. Auf der Tagesordnung standen nur noch organisatorische Dinge, diverse Anträge wollte die Nebenklage noch stellen. Mehr aber auch nicht. Es sah nach einem relativ frühen Feierabend aus – im Vergleich zu anderen Prozesstagen, die wir bereits erlebt hatten.

Doch plötzlich war der gesamte Saal in heller Aufruhr. Der Pflichtverteidiger des Angeklagten, der Karlsruher Rechtsanwalt Hans-Dieter Weber, stellte überraschend einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens nach §264 Abs. 3 der Strafprozessordnung.

§ 265 StPO

Vorausgegangen war ein Antrag, den wenige Minuten zuvor Rechtsanwalt Benjamin Derin verlesen hatte. Er und seine Kollegin Illil Friedmann vertreten den Somalier Aftax Ibrahim. Ihn hatte der Angeklagte auf seiner Flucht aus Halle angefahren und verletzt. Aftax Ibrahim, sein Begleiter und ein weitere Augenzeuge sind überzeugt, dass das Auto direkt auf ihn zu gehalten habe. Eine Aussage, die er vor Gericht im Zeugenstand wiederholte. Die Bundesanwaltschaft wertet dieses Ereignis in ihrer Anklageschrift als Verkehrsvergehen, wirft dem Angeklagten fahrlässige Körperverletzung vor.

Friedmann und Derin geht das aber nicht weit genug. Sie wollen, dass das Anfahren ihres Mandanten als Mordversuch gewertet wird. Auch, weil der Angeklagte im Prozess bereits erklärt hatte, dass er die Hautfarbe der Personen, Aftax Ibrahim in Begleitung eines Freundes, auf dem Gehsteig erkannt habe. Darüber hinaus hatte er gesagt, dass er für eine weiße Person ausgewichen wäre.

Die Bundesanwaltschaft reagierte auf diesen Antrag auffällig kühl und kurz. Nahm lediglich “ablehnend“ Stellung dazu und erklärte, dass sich nichts geänderte habe durch die Beweisaufnahme im Prozess. Pflichtverteidiger Weber witterte im Antrag von Derin und Friedmann trotzdem eine Chance. Er beantragte überraschend eine Pause zur Besprechung mit seinem Mandanten.

"Das ist der Moment, in dem der Prozess gleich platzen kann."

Niemandem der anwesenden Journalistinnen und Journalisten sowie Zuschauenden war in diesem Moment klar warum – bis sich der Anwalt Jan Siebenhüner an uns auf den Plätzen wandte: "Das ist der Moment, in dem der Prozess gleich platzen kann."

Siebenhüner erklärte, dass die Verteidigung seiner Ansicht nach sehr sicher einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens nach § 265 Abs. 3 StPO "Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes oder der Sachlage" stellen wird und so im schlimmsten Fall der Prozess von vorn beginnen wird.

Andere Vertreterinnen und Vertreter der Nebenklage wie Kati Lang schalteten sich ein, widersprachen Siebenhüner. Eine Diskussion entfachte. Der ganze Saal war in Aufruhr. Alle redeten laut durcheinander, sprachen sich mit ihren Redaktionen ab und warteten darauf, dass die Pause und damit auch die Besprechung zwischen dem Angeklagten und seinen zwei Verteidigern endlich vorbei war.

Entscheidung fällt am 17. November

Es kam wie von Siebenhüner beschworen: die Verteidigung stellte den Antrag zur Aussetzung des Verfahrens beziehungsweise mindestens einer Unterbrechung von drei Wochen. Ein Moment, in dem alle Anwesenden auf unserer Seite, der Seite der Zuschauenden, sicherlich das Gleiche dachten. Entschieden ist damit aber nichts. Die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens erklärte, dass bis zum 16. November die Nebenklage und auch die Verteidigung nun Zeit habe, ausführlich Stellung zu nehmen. Am 17. November würde dann die Entscheidung fallen. Allerdings schickte sie direkt hinterher, dass nach ihrer Erfahrung ein Aussetzen des Verfahrens in diesem Fall nicht in Betracht kommt. Das sehen viele Vertreterinnen und Vertreter der Nebenklage ähnlich. Etwas, das vielen und auch uns die Hoffnung gibt, dass dieser Prozess doch noch im Dezember zum Abschluss kommt.

Eigentlich lief mit den heutigen Zeugenaussagen alles auf die Zielgerade hinaus. Wobei erneut das Bundeskriminalamt nicht allzu gut weg kam. Denn bevor sich die Ereignisse mit dem Antrag der Verteidigung im Saal überschlugen, hatte die Sachverständige Kristin Schwarz gezeigt, dass mal wieder Experten bessere Ermittlungsarbeit in Sachen Internet und Imageboards leisten als das BKA.

Besser als das BKA

Karolin Schwarz war auf Initiative der Nebenklage geladen worden. Sie ist Journalistin und Mitgründerin der Hoaxmap, eine Webseite, die Falschmeldungen über Geflüchtete aufzeigt. Sie ist Expertin für Rechtsextremismus im Internet, hat das Buch "Hasskrieger – Rechte Radikalisierung in sozialen Netzwerken" geschrieben und forscht derzeit am Institut für Demokratie und Zivilgeschafft (IDZ) in Jena. Vor allem aber hat sie etwas getan, was die Ermittlerinnen und Ermittler des Bundeskriminalamts verschlafen haben.