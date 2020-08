Der Angeklagte selbst erklärte heute, er habe alle seine Waffen auch getestet: Im Schuppen des Hauses seines Vaters in Helbra habe er mit jeder Waffe mindestens einen Schuss zum Test abgefeuert. Eine Holzkiste mit Stoff und mehrere Holzplatten sollen als Ziel gedient haben. Niemand hatte das offenbar gehört und ist misstrauisch geworden.

Gutachter des Bundeskriminalamtes zu Testschüssen in Helbra

Mit seinen Aussagen über die Waffentests im Schuppen widerspricht der Angeklagt sich selbst. Zu Beginn des Prozesses hatte er noch erklärt, die Waffen nicht allesamt probegeschossen zu haben. Das fällt auch Ismet Tekin auf: "Also frage ich mich: Wie geht das, wenn ich im Haus meines Vaters mit Waffen rumspiele, dass mein Vater nichts mitkriegt?"

Nicht nur Schusswaffen, sondern auch Brand- und Sprengsätze hatte der Angeklagte bei seinem Anschlag verwendet. Ein weiterer Gutachter des BKA stellte ein Gutachten zu der Bombe vor, die der Angeklagte am Tor zum jüdischen Friedhof gezündet hatte, um so auf das Synagogen-Gelände zu gelangen. Als das BKA einen Nachbau dieser Bombe zündete, wurden Splitter fortgeschleudert, die noch auf eine Distanz von 157 Meter tödliche Verletzungen hervorrufen konnten. Am Tag des Anschlages hatte das Tor der Explosion zum Glück stand gehalten.