Die Bilder zeigen einen Menschen, der mit Schnittwunden übersät am Boden liegt. Menschen, die in Konzentrationslagern in Gaskammern getrieben werden. Einen Berg von Leichen, auf dem eine Anime-Figur steht, im Hintergrund eine brennende Israel-Flagge. Eine Anime-Figur, die das Symbol für White-Power vor einer Schwarzen Sonne zeigt – ein Symbol, dass sich aus mehreren Hakenkreuzen zusammensetzt, und das auch der Attentäter von Christchurch in Neuseeland verwendet hatte.