Anzeichen wurden übersehen

Auskunftsfreudiger ist der frühere Lebensgefährte der Halbschwester. Durch ihren gemeinsamen Sohn, ist er auch heute noch mit der Familie des Angeklagten verbunden. Er wirkt wie jemand, der nichts Falsches sagen möchte. Er antwortet ruhig, überlegt. Jemand, der sich nicht aufspielt. Aber auch jemand, der nach familiären Details und Gesprächen befragt, sich nicht an besonders viel erinnern kann.

Vielleicht, weil scheinbar nicht ganz so viel in der Familie miteinander gesprochen wurde, wie man es in einer Familie erwartet, wo der erwachsene Sohn noch zu Hause lebt. Eine Familie, die sich im kleinen Kreis regelmäßig sonntags zum Essen getroffen hat.

"Über was unterhält man sich denn, wenn fünf Erwachsene am Tisch sitzen," fragt die Vorsitzende Richterin. "Alltag. Was so passiert ist. Manchmal auch, was in den Medien kam." Der Zeuge berichtet davon, wie sein Sohn bei Besuchen auf dem Bett des Angeklagten hüpfte – das Bett, unter dem der Angeklagte seine selbstgebauten Waffen versteckte. Eine Geschichte, die im Widerspruch zu der Aussage steht, dass die Tür immer verschlossen gewesen wäre.

Er erzählt, dass er mitbekommen hätte, wie der Angeklagte in der Werkstatt des Vaters Metall bearbeitet habe. Weil er ausgebildeter Konstrukteur ist, holte sich der Angklagte bei ihm einen Rat. Einmal präsentierte der Angeklagte eine selbstgebaute Metallpresse. Nachgefragt, welchen Zweck sie erfüllen sollte, hat der Zeuge aber nie. Warum nicht? Warum fragte niemand nach? Fragen, die wir hinter der Panzerglaswand leider nicht stellen können.

Sein Eindruck vom Angeklagten? Zurückhaltend. Wenig hätten sie miteinander gesprochen. Meist saß der Angeklagte am Computer, habe etwas in Foren gelesen. Was, weiß der Zeuge nicht. Er habe auch nicht nachgefragt.

Eine Zeit lang hätten er und seine damaligen Freundin auf Bitte der Mutter den Angeklagten mit zu Freunden mitgenommen. Auch da sei der Angeklagte nicht aufgefallen.

Doch nach und nach wird durch die Fragen von Richtern und den Vertretern der Nebenkläger deutlich: Ganz so unauffällig war der Angeklagte nicht. Es hat Anzeichen gegeben. So erzählt der Zeuge von einer Situation in einem Supermarkt, bei der er ihn als Bedrohung wahrgenommen habe. Damals hätten sich zwei Mitarbeitende einer Pizzeria auf einer anderen Sprache unterhalten. Der Angeklagte soll laut und aggressiv geworden sein, gesagt haben, sie sollen Deutsch reden. Auch habe sich der Angeklagte einmal antisemitisch geäußert. Allerdings wusste der Zeuge nicht, ob das ernst gemeint oder ein "Jux" war. Darüber hinaus soll der Angeklagte nach einer Geburtstagsfeier im Streit ein Messer gezückt haben. Der Zeuge und die Schwester sollen zwar Äußerungen und Vorfälle, wie diese abgelehnt haben – ernsthaft reagiert oder aktiv gehandelt hätten sie aber nicht.

Zeuge stolpert über eigene Aussagen

Es steht fest: In dieser Familie wurde viel geschwiegen, das bemerkt auch Rechtsanwältin Assia Lewin. Sie fragt, ob der Zeuge denke, dass man mit Schweigen Probleme lösen kann. Er verneint. "Dann sollten sie vielleicht beginnen zu sprechen."

Ob er heute anders handeln würde, fragt kurze Zeit darauf Rechtsanwalt Juri Goldstein. "Eins habe ich gelernt, da ich auch selbst mal in dieser Szene tätig war. Was heißt tätig, ich war mal in so ner Gruppe. Die Leute sind so stur, dass ich gar nicht sicher bin, ob es was bringt die Leute damit zu konfrontieren." Eine Aussage, mit der sich der Zeuge selbst ein Bein stellt. Denn plötzlich steht seine Vergangenheit im Mittelpunkt.

Er wird zu Freunden aus der rechtsextremen Szenen befragt. Was haben sie gemacht? "Leute angepöbelt, sich mit der Polizei angelegt." Er selbst habe dies aber nicht getan. Rechtsanwalt Onur Özata hakt nach: "Sie standen daneben und haben zugeguckt oder was war ihre Rolle dabei?" Der Zeuge sagt ja. Versucht deutlich zu machen, dass er nur für eine kurze Zeit Teil dieser Gruppe war. "Ich habe mich mit den Leuten rumgetrieben, weil ich jung und unwissend war – dumm."

Zwei Lehrerinnen und ein Bundeswehrkamerad

Die Befragung des ehemaligen Schwagers des Angeklagten geht lang, über die Mittagspause hinaus. Erst gegen 14 Uhr sind weitere Zeugen an der Reihe – zwei frühere Grundschullehrerinnen und ein Bundeswehrkamerad, der sich für drei Monate eine Stube mit dem Angeklagten teilte.

Besonders tiefe Einblicke können sie nicht in die Kindheit und das Familienleben geben. Eine der beiden früheren Lehrerinnen beschreibt den Angeklagten als guten, ehrgeizigen Schüler. Als Kleinster der Klasse, den anderen vielleicht körperlich, aber nicht geistig unterlegen. Selbstbewusst, wenn er etwas erklären konnte. Aber eben auch damals schon eher ein Einzelgänger. Freunde? "Sie haben zwar in den Pausen auch gespielt. Aber Freunde hatte er nicht direkt." Eine Beschreibung, die auf viele Kinder zu trifft.

Und die Mutter? Beide Grundschullehrerinnen waren lange Kolleginnen von ihr. Eine sogar etwas enger mit ihr bekannt. Sie wusste, dass sich die Mutter des Angeklagten Sorgen um die Zukunft ihres Sohnes machte. Sie schlug ihr vor, sie solle ihn rauswerfen. Danach kühlte sich das Verhältnis der beiden Frauen ab. Auch sie wird auf eine mögliche antisemitische, rassistische Einstellung der Mutter angesprochen. Bereits gestern wurde nach dem Verlesen ihres Abschiedsbriefes danach gefragt.

Die Zeugin gibt an, die Berichterstattung dazu verfolgt zu haben. "Wenn ich das als Fremde lesen würde, würde ich sagen, die Anschauung ist menschenfeindlich gesinnt, rassistisch. Aber ich kenne sie seit über 20 Jahren, sie ist Ethiklehrerin. Sie hat nie – und wenn ich sage nie, dann stimmt das – sich in irgendeiner Weise rassistisch geäußert."

Gegen 16 Uhr wird der siebente und letzte Zeuge, der Bundeswehrkamerad, entlassen. Auch er konnte nur wenig Licht ins Dunkel bringen. Seine Beschreibungen der Persönlichkeit decken sich mit dem, was wir bereits gehört haben. Er war nicht sonderlich beliebt, war eher unsportlich und stand in der Hierarchie unten.

Kameraden zogen den Angeklagten mit dem Spitznamen "Kartoffel" auf. Er selbst kam mit dem Angeklagten gut aus. Über Politik habe man sich damals aber nicht unterhalten. Hat der Angeklagte schon bei der Bundeswehr Worte wie "Jude" als Schimpfwort verwendet? Das könne er sich rückblickend vorstellen. "Aber solche Beleidigungen waren ziemlich normal in diesem Umfeld."

Die Beweisaufnahme wird damit am 25. August fortgesetzt. Die fünfte Sitzung kommende Woche Montag wird rein formeller Natur sein. Lediglich eine Stunde ist dafür angesetzt. In Deutschland darf ein Hauptverfahren nicht länger als für drei Wochen unterbrochen werden.