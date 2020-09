Er berichtet weiter, die Zeit in dem kleinen Raum habe sich sehr lang angefühlt, wie eine Stunde. Dabei waren es nur etwa 20 Minuten – das habe er anhand seiner Telefonate später nachvollziehen können. Irgendwann habe er Rufe gehört, ob noch jemand im Laden sei. Das habe sich nach Polizei angehört. Conrad R. sagt, als die Beamten die Tür öffneten und er das Wappen der Polizei gesehen habe, habe er gedacht: "Okay, ich sterbe heute nicht."

Als Conrad R. im Zeugenstand sitzt und diesen Moment schildert, ist die Erinnerung an das Gefühl der Erleichterung in seiner Stimme wahrnehmbar. Dennoch fühlt er sich heute nicht wohl, wenn er bewaffnete Sicherheitskräfte sieht: "Schwer ausgerüstete Polizisten werfen mich in den Tag zurück. Ich unterstelle denen überhaupt nicht, dass sie mir was Böses wollen. Aber wenn ich die sehe, bin ich wieder in der Situation, in der die Tür aufgemacht wird."