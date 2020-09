Der Holocaust – ein Trauma, das Generationen verbindet

Auch andere Zeuginnen, die das Attentat in der Synagoge erlebt haben, betonen in ihren Aussagen immer wieder, wie tief die Erinnerungen in den jüdischen Familien an die Erfahrungen der Shoa sitzen. Sie berichten von ihren Großeltern und Urgroßeltern, die in Konzentrations- und Vernichtungslagern verschleppt und dort ermordet wurden. Sie berichten davon, wie die Überlebenden Deutschland verlassen haben – oder wieder aufgebaut. Wie sie selbst aufgewachsen sind, und wie schwer es ihren Familien fiel, über den Holocaust zu sprechen. Sie sagen im Zeugenstand, dass der Antisemitismus in Deutschland nach wie vor präsent sei.

Als die erste Zeugin von den traumatischen Ereignissen ihrer Großmutter in Auschwitz berichtet, lächelt Stephan B. Der Angeklagte wendet sich heute mehrfach mit Äußerungen an die Zeuginnen aus der jüdischen Gemeinde. Seine Aussagen, manchmal in Frageform verpackt, sind antisemitisch; er leugnet den Holocaust. Oder er will die Betroffenen offenbar einfach provozieren und beleidigen. Die Anwälte und Anwältinnen der Gegenseite reagieren sofort, seine Anmerkungen werden allesamt beanstandet und somit abgebrochen.

Kritik am Verhalten der Polizei und der Ermittler

Rebecca Blady sagt, erst als die Synagoge nach Stunden von der Polizei evakuiert worden sei, sei die Babysitterin mit ihrer Tochter zu ihr gelassen worden. Das Verhalten der Polizei war auch in den Aussagen der Zeuginnen und Zeugen am neunten Verhandlungstag bereits kritisiert worden: Stundenlang hatten die Menschen in der Synagoge keine Informationen bekommen, was genau vor sich geht, und ob die Gefahr vorüber ist oder nicht.

Ein anderer Zeuge wird gefragt, was er darüber denkt, dass keine Polizei vor der Synagoge präsent war. Seine Antwort: "Das war normal, dass niemand da war. Alle fragen sich: Wo war die Polizei eigentlich?"