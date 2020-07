Alle im Gerichtssaal sind emotional angegriffen. Das Gericht, die Anwälte, die Dolmetscherinnen, die Beobachter – sogar die maskierten, schwer bewaffneten Justizbeamten, die hinter dem Angeklagten sitzen. Es vergehen 36 Minuten, in denen das Video gezeigt wird, das der Angeklagte am Tag seiner Tat in Halle live ins Internet gestreamt hat. Auf den Bildschirmen im Gericht schießt er noch einmal auf die Tür der Synagoge, tötet noch einmal Jana L., ignoriert das Flehen von Kevin S. um sein Leben, tötet ihn ein zweites Mal.