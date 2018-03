Denkmalschutz Magdeburger Rayonhäuser erstrahlen in neuem Glanz

Umfassende Bauvorschriften

Für die Bebauung des zweiten Rayons schien die Fachwerk-Bauweise praktisch, um alle Auflagen zu erfüllen: Es durften etwa keine Nägel zur Stabilisierung verwendet werden; die hätten den Abbau nur behindert. Die Wände durften maximal 15 Zentimeter breit sein, so dick wie ein Holzbalken. Pflicht war außerdem ein Keller – um das Baumaterial direkt an Ort und Stelle in der Erde versenken zu können. Die Kellerdecke durfte nicht aus Stein sein, sondern nur aus Holzbohlen bestehen. Auch das Fundament, das dann noch zurückblieb, durfte nicht höher als 30 Zentimeter sein, um dem Feind keine Deckungsmöglichkeit zu bieten. Entlang dieser Vorgaben entstand die Rayon-Bauweise.

Trotz all dieser Vorschriften wurden die Rayonhäuser teilweise aufwändig mit fein gearbeiteten Giebeln, Fensterrahmen und mehrfarbigen Ziegelmustern versehen. Und schon in den 1890ern gebaute Häuser erfüllten die Rayon-Bestimmungen nicht mehr immer – vermutlich erschien es schon damals unwahrscheinlich, dass es einen Angriff geben könnte. Außerdem entwickelten sich die Waffen weiter: Artillerie konnte auch von weit außerhalb des Rayons Festungen beschießen und nur Bunker hielten dem noch stand. Mit dem Versailler Vertrag 1919, der den Abriss ("Schleifung") deutscher Festungen vorsah, wurden die Vorschriften obsolet und 1912 komplett abgeschafft.

Denkmalschutz kann nicht alle Häuser retten

Zwar entstanden nicht nur in Magdeburg solche Häuser, sondern auch rund um andere Festungsstädte wie Koblenz, Köln, Mainz und Ulm. Doch nirgends scheint es noch so eine Häufung dieser Häuser zu geben wie in Magdeburg. Mittlerweile stehen alle Rayonhäuser der Stadt unter Denkmalschutz. Trotzdem werden manche abgerissen – wie zuletzt im Dezember 2017 in der Leipziger Straße 53. Die Substanz war zu marode: Decken waren eingestürzt, die Standsicherheit nicht mehr gegeben.

Im Rayonhaus in der Leipziger Straße 13 ist noch viel zu tun. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke Nur einige Dutzend Schritte weiter, in der Leipziger Straße 13, sollen dagegen in gut einem Jahr acht neue Wohnungen in einem Rayonhaus bezogen werden können. Das Unternehmen KD Immobilien saniert ein dreigeschossiges Haus. Noch ist viel zu tun: Obdachlose haben im oberen Stockwerk Müll hinterlassen, ein Stück Decke ist abgesackt, überall liegt Schutt, die Toiletten auf halber Treppe werden verschwinden. Zeitungen auf den Rückseiten der in Fetzen hängenden Tapeten zeugen von der letzten Renovierung: 1963. "Von außen wird es originalgetreu aussehen", sagt KD-Geschäftsführer Bernd Kunze. Am Ende solle das Haus eine Mischung als alt und neu sein. Wohnraum ist gefragt – so wie zur Zeit der Industrialisierung, die die Menschen in die Städte zog und die Rayonhäuser entstanden.

